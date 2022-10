FOTO - Il Napoli è davvero ‘senza ruoli’: ieri Di Lorenzo alla Cancelo, ha giocato mezzala

L'analisi che ieri Luciano Spalletti ha fornito nella conferenza stampa post Napoli-Glasgow Rangers ha chiarito una volta di più perché i partenopei sono oggi una delle squadre più imprevedibili e produttive d'Europa

L'analisi che ieri Luciano Spalletti ha fornito nella conferenza stampa post Napoli-Glasgow Rangers ha chiarito una volta di più perché i partenopei sono oggi una delle squadre più imprevedibili e produttive d'Europa. "E' un Napoli senza ruoli", ha detto il tecnico di Certaldo che s'è soffermato sulla disponibilità dei calciatori nel muoversi costantemente senza palla andando così a occupare gli spazi del campo senza preoccuparsi troppo dello schema di partenza. "Raspadori - ha dichiarato - non ha avuto un ruolo ben preciso, perché poi quando c'è questa chimica del ricevere palla, muoverla velocemente e prendere lo spazio libero poi tutti si adeguano allo spazio che si crea". E in effetti la heatmap di Raspadori parla di un attaccante che pur partendo da esterno sinistro nel 4-3-3 s'è mosso su tutto il fronte offensivo. Si lanciava nello spazio, lasciando la corsia a un Mario Rui per l'occasione più ala che terzino.

Di Lorenzo alla Cancelo: ha giocato mezzala

Questo discorso trova probabilmente la sua massima espressione nella partita disputata dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli ha di fatto giocato in tre ruoli: terzino destro, ma soprattutto ala destra e ancor di più mezzala. Da un suo cross dalla trequarti è arrivato il gol del vantaggio, ma Di Lorenzo ha avuto soprattutto il compito di non dare punti di riferimento agli avversari: ha spianato la strada a Politano ed è entrato sistematicamente nel campo per impostare la manovra da interno. Che è poi l'evoluzione calcistica di Joao Cancelo nel City di Guardiola. Di seguito l'heatmap prodotta da 'Sofascore.com'.