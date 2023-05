FOTO - Il Napoli lancia la vendita dei costumi dello Scudetto: partnership con MC2 Saint Barth

MC2 Saint Barth è uno dei più noti marchi di beachwear, uno dei più conosciuti anche nelle calde estate napoletane.

MC2 Saint Barth è uno dei più noti marchi di beachwear, uno dei più conosciuti anche nelle calde estate napoletane. Ed è proprio per i napoletani la nuova collezione di costumi. Il Napoli ha lanciato la partnership col celebre brand e ha messo in vendita i costumi dello Scudetto, in azzurro ovviamente. Di seguito le immagini.