FOTO - Inaugurato nuovo centro sportivo ad Acerra: a sorpresa presente anche Spalletti

Quest’oggi ad Acerra, paese in provincia di Napoli, è stato inaugurato un nuovo centro sportivo che ha l'obiettivo di regalare una speranza ai ragazzi della zona attraverso lo sport e il calcio. A realizzarlo, è stata la diocesi di Acerra con la benedizione del vescovo Di Donna. All’inaugurazione, a sorpresa, era presente anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha tagliato il nastro insieme ai tanti bambini e ha assistito all'apertura del centro. Il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, sul suo profilo ufficiale Facebook scrive: "Una gradita sorpresa questa sera ad Acerra, mister Spalletti in persona per inaugurare il nuovo campo di calcio diocesano". Di seguito le foto di Luciano Spalletti, così come mostrato dallo stesso primo cittadino di Acerra su Facebook.