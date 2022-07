FOTO - Juan Jesus è tornato a Dimaro! Allenamento differenziato per l'ex Roma

Juan Jesus aveva dovuto lasciare il ritiro di Dimaro per raggiungere sua moglie che stava partorendo.

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

Era arrivato il primo giorno, insieme al resto della squadra, poi Juan Jesus aveva dovuto lasciare il ritiro di Dimaro per raggiungere sua moglie che stava partorendo. E oggi, come testimonia lo scatto riportato di seguito, l'ex Roma è rientrato in Val di Sole e si sta allenando a parte per rimettersi al pari coi compagni.