FOTO - La Balivo mantiene la promessa: pizza in piazza per lo scudetto del Napoli

Caterina Balivo, come promesso in caso di Scudetto del Napoli, oggi ha preparato la “pizza in piazza”. La conduttrice televisiva e grandissima tifosa degli azzurri, in Via Partenope/angolo piazza Vittoria, davanti alla Pizzeria Sorbillo Lievito Madre, ha tenuto fede al suo impegno. Di seguito le immagini.