FOTO - Lavezzi, la lettera d'addio al calcio: "Momenti unici e ricordi eterni nel mio cuore"

Ezequiel Lavezzi, come reso conto già qualche giorno fa, lascia il calcio. L'ex attaccante del Napoli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lettera d'addio: "Sono stati anni incredibili di questa storia. Anni segnati dall'apprendimento, momenti unici e ricordi infiniti che saranno eterni nel mio cuore. Per sempre grato a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo cammino. Con molta emozione, dico addio al palcoscenico più bello che la vita mi ha regalato. Sono stato molto contento! Un abbraccio".