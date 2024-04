FOTO - Le pagelle del Pampa Sosa: "4 a Meret e Mario Rui, Politano da 6,5"

Ecco le pagelle del Pampa Sosa per la partita del Napoli contro il Frosinone, terminata sul risultato di 2-2 con le reti di Politano, Osimhen e la doppietta di Cheddira

Ecco le pagelle del Pampa Sosa per la partita del Napoli contro il Frosinone, terminata sul risultato di 2-2 con le reti di Politano, Osimhen e la doppietta di Cheddira. L'ex attaccante azzurro nel corso della Partita dei campioni su Tele A ha analizzato insufficiente la gestione di Calzona, giudicato con un 5. L'unico sopra la sufficienza è Politano con un 6,5, mentre bocciatura totale per Meret e Mario Rui con un 4 in pagella. Pienamente insufficienti anche Rrahmani e Di Lorenzo con rispettivamente 4,5 e 5.