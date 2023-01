FOTO - Lega Serie A, il sito ufficiale ancora non aggiorna la classifica col -15 alla Juve: tifosi infuriati

La Juve, infatti, è ancora presente al terzo posto in classifica con 37 punti, anziché all'undicesimo con 22.

Sono passati due giorni dalla sentenza che ha penalizzato la Juventus di 15 punti, la Lega Serie A ancora non aggiorna la classifica sul proprio sito ufficiale. La Juve, infatti, è ancora presente al terzo posto in classifica con 37 punti, anziché all'undicesimo con 22. I social ufficiali delle Lega sono inondati dai commenti dei tifosi e utenti che si domandano come mai questo ritardo, ma dalla Serie A nessuna risposta. "Ma cosa state aspettando, è ufficiale!". Di seguito la classifica così come appare sul sito ufficiale della Lega Serie A.