FOTO - Lo Scudetto a Piazza Mazzini: "V'amm schiattat nguorp" e spunta la traduzione!

"V'amm schiattat nguorp", recita uno striscione affisso a piazza Mazzini, a Salvator Rosa. "Vi abbiamo fatto soffrire così tanto che siete scoppiati", si legge ancora sotto a un Tricolore col numero 3 in mezzo per celebrare il terzo Scudetto del Napoli e che rappresenta la simpatica traduzione di un'espressione tipicamente napoletana. E vedendo alcune becere reazione delle ultime ore, sui festeggiamenti dei napoletani non graditi al nord, lo striscione sembra azzeccatissimo.