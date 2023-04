FOTO - Lo Scudetto nell'agro aversano: la passione di Aversa, Carinaro e Teverola

La passione azzurra è fortissima in tutta la regione e vi mostriamo anche l'azzurro dell'agro aversano con in particolare Aversa, Carinaro e Teverola

Prosegue senza sosta il nostro viaggio per mostrarvi tutte le zone della nostra città (e non solo) totalmente colorate d'azzurro. La passione azzurra è fortissima in tutta la regione e vi mostriamo anche l'azzurro dell'agro aversano con in particolare Aversa, Carinaro e Teverola in attesa della festa Scudetto. Provincia di Caserta, ma il Napoli nel cuore. Di seguito alcuni scatti