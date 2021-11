FOTO - Maglia Diego, in 3 ore già sold-out sullo store della SSCNapoli

E' già andata sold out la nuova maglia del Napoli creata per celebrare Diego Armando Maradona. Le 1926 maglie 'Maradona Game' di EA7 sono tutte esaurite dopo solo 3 ore dalla messa in vendita sullo store della SSCNapoli. E' stato il club azzurro a comunicarlo attraverso il proprio sito di vendita online. Questa sera, in occasione di Napoli-Verona, la maglia in edizione limitata sarà indossata dagli uomini di Spalletti, così come per le prossime sfide contro Inter e Lazio al rientro dalla sosta del campionato.