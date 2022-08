FOTO - Meret non partecipa alla seduta pomeridiana: chiusura imminente con lo Spezia?

L’ex Spal ha svolto solo calcio-tennis, non l’esercitazione tattica con la squadra.

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone

Alex Meret è al centro di diverse voci di mercato e il suo futuro appare ormai sempre più lontano da Napoli. Con l’arrivo sempre più probabile in azzurro di Kepa, il classe 1997 è destinato a partire in prestito direzione La Spezia. Ulteriore indizio di mercato circa una chiusura dell’affare ormai imminente con i liguri potrebbe arrivare dal fatto che Meret non sta partecipando alla seduta pomeridiana a Castel di Sangro. L’ex Spal ha svolto solo calcio-tennis, non l’esercitazione tattica con la squadra, ed è appena rientrato negli spogliatoi.