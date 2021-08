FOTO - Messi al PSG, l'argentino saluta i tifosi in festa dall'hotel dove firmerà il contratto

Lionel Messi è arrivato da poco più di mezzora all'hotel Le Royal Monceau, dove trascorrerà la sua prima notte parigina e soprattutto dove tra poco firmerà il contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain per le prossime due stagioni (più una opzionale). Il fuoriclasse argentino, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte del club, si è affacciato da uno dei balconi dell'albergo per salutare i tifosi in festa.

🚨 Lionel Messi salue la foule, au balcon du Royal Monceau. pic.twitter.com/M3G2o4Mrlp — RMC Sport (@RMCsport) August 10, 2021