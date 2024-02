FOTO - Napoli-Barcellona, i tifosi azzurri organizzano la coreografia: il volantino della Curva B

Manca poco all'attesissima sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona e fervono gli ultimi preparativi al Maradona.

Manca poco all'attesissima sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona e fervono gli ultimi preparativi al Maradona. Stasera per il match valido per l'andata degli ottavi di Champions League in Curva B ci sarà una grande coreografia. Sui sediolini dell'impianto di Fuorigrotta sono stati posti dei volantini con le istruzioni per i tifosi. Di seguito lo scatto.