FOTO - Napoli in vantaggio: è di Callejon il primo gol del pre-campionato!

Al 20' il Napoli è passato in vantaggio contro il Benevento. E' di Josè Callejon il primo gol del pre-campionato azzurro con un bel destro che ha baciato il palo e s'è infilato in porta, facendo esultare i migliaia di tifosi presenti a Dimaro. Bellissimo anche l'assist di Younes che ha mandato in porta lo spagnolo.