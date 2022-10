FOTO - Oggi l'esordio della nuova maglia: il Napoli giocherà con la "Halloween Game"

Oggi in occasione di Napoli-Torino, match delle 15 valido per l'ottava giornata di campionato, gli azzurri scenderanno in campo con la speciale casacca.

Ieri la SSC Napoli ha presentato la nuova maglia “Halloween Game” dedicata alla festa del 31 ottobre. Oggi in occasione di Napoli-Torino, match delle 15 valido per l'ottava giornata di campionato, gli azzurri scenderanno in campo con la speciale casacca. La nuova maglia è in vendita da ieri sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN. Di seguito le immagini. ️ | MATCHDAY#NapoliTorino | Stadio Diego Armando Maradona | 15:00 CEST



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/VfIB0uw6J5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 1, 2022