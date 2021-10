FOTO - "Ora vieni con me e non fare casini", la tiratina di maglia di Koulibaly a Osimhen

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, su Twitter ha rivelato un interessante retroscena sul secondo rigore di ieri contro il Bologna e la mancata esultanza di Victor Osimhen: "Osimhen ha la grande fortuna di aver trovato nel #Napoli un fratello maggiore come Koulibaly, da cui anche ieri ha ricevuto una lezione professionale importante: la squadra viene prima dei singoli. "Ora vieni con me e non fare casini". Con una semplice tiratina per la maglia...".

