FOTO - Osimhen premiato come miglior Under 23 al Summer Show: ritira il premio Santoro

Dopo quello della Lega Calcio Victor Osimhen conquista un altro premio personale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo quello della Lega Calcio Victor Osimhen conquista un altro premio personale. L'azzurro è stato premiato come miglior calciatore Under 23 del campionato italiano dei premi 'Miti dello Sport' al Summer Show in Cilento. A ritirare il premio era presente il team manager del Napoli Giuseppe Santoro. Di seguito lo scatto della premiazione.