Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

Primo allenamento in gruppo per Kim Min-Jae, il nuovo acquisto del Napoli. Il centrale sudcoreano è stato inondato dall'affetto dei tifosi all'ingresso in campo allo stadio Patini di Castel di Sangro. Ovazione per lui e bella accoglienza per tutta la squadra.