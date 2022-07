FOTO - Pienone a Dimaro: tribuna sold-out e tifosi ovunque per vedere l'allenamento

Caos totale in tribuna a Dimaro per l'allenamento pomeridiano del Napoli.

Fonte: da Dimaro Folgarida, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

Caos totale in tribuna a Dimaro per l'allenamento pomeridiano del Napoli. Come spesso accade, nel weekend i tifosi raggiungono in massa la Val di Sole, oggi tra l'altro è prevista anche la presentazione ufficiale della squadra in piazza. Entusiasmo alle stelle con la tribuna subito soldout, lunga fila all'esterno e tifosi arrampicati ovunque per poter vedere l'allenamento. Ecco le foto: