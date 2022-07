FOTO - Politano tra i tifosi: bagno di folla durante la sessione di autografi e selfie

Bagno di folla per l’attaccante che si è ben distinto in questi giorni di raduno

Fonte: Da Dimaro Folgarida, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

Penultimo giorno di ritiro per il Napoli che domani lascerà il Trentino e Dimaro. Al termine della seduta di allenamento pomeridiano, Matteo Politano si è intrattenuto a firmare gli autografi e scattare selfie con i tifosi. Bagno di folla per l’attaccante che si è ben distinto in questi giorni di raduno. Di seguito le foto.