FOTO - Prima dell'allenamento, colloquio individuale Spalletti-Di Lorenzo

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

Prima della seduta mattutina, a Dimaro, Luciano Spalletti ha tenuto un colloquio individuale - durato 5-10 minuti - con Giovanni Di Lorenzo. I due si sono fermati a parlare in campo, evidentemente di ragioni tecniche e non di mercato, dal momento che l'ex Empoli è una delle certezze in vista della prossima stagione.