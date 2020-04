FOTO - "Progetto Aiuta Napoli", grande gesto di solidarietà nel napoletano

Gran bella iniziativa legata alla solidarietà ai tempi del Coronavirus. La Fondazione Cristiano Tosi sta distribuendo generi alimentari nei Quartieri Spagnoli con l'Associazione Tabita di Vico Tiratoio. Un gesto di grande generosità per i più bisognosi in un momento particolarmente complesso. La distribuzione avverrà anche in altri quartieri disagiati come Pianura, Sanità, Vergini. Ecco le foto: