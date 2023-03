FOTO - “Ricomincio da tre”, via Carbonara si prepara al terzo scudetto con 50 striscioni

Cresce l'attesa ed iniziano i preparativi a Napoli e provincia per il terzo scudetto azzurro.

Cresce l'attesa ed iniziano i preparativi a Napoli e provincia per il terzo scudetto azzurro. Nel centro di Napoli, via Carbonara è già un sentiero tutto adornato d’azzurro. Una cinquantina di striscioni da sei metri per un metro e mezzo, uno per ogni incrocio, tra un palo della luce e l’altro, tra palazzine dirimpettaie, sono stati esposti come omaggio alla squadra di Spalletti, sempre più prossima alla vittoria del tricolore che manca da 33 anni. Un’iniziativa spontanea partita dai residenti e dai commercianti del quartiere che hanno incaricato lo street-artist Silvestro Sannino (noto sui social come Nigmo Diaries) di realizzare e di disegnare i tanti striscioni. Questi alcune scritte: "Grazie Napoli" firmato da "I Ragazzi di Via Carbonara", "Tutta n'ata storia" e "Ricomincio da Tre" con riferimenti ai titoli delle opere di Pino Daniele e Massimo Troisi, "La frase più bella non è ti amo, ma Napoli in vantaggio", "Non siamo italiani ma napoletani".