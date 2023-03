FOTO - Sampietrini contro i bus dei tifosi dell'Eintracht

Proseguono gli episodi incresciosi a Napoli che hanno coinvolto in giornata entrambe le tifoserie.

TuttoNapoli.net

Proseguono gli episodi incresciosi a Napoli che hanno coinvolto in giornata entrambe le tifoserie. Dopo gli scontri con la polizia e poco prima dell'inizio della partita poi vinta dal Napoli per 3-0 contro l'Eintracht, gli ultras tedeschi, che stavano rientrando in albergo in autobus, sono stati raggiunti da un fitto lancio di san pietrini che hanno colpito i mezzi infrangendo i vetri ma senza causare feriti. Nelle immagini, i danni riportati dai bus che hanno ospitato i tifosi della squadra di Francoforte dopo il caos della giornata napoletana: