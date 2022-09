FOTO - Sorpresa per il Liverpool: spuntano nuovi biglietti per i settori superiori e si rifà la fila su Ticketone

Sono ricomparsi i biglietti dei settori superiori del Maradona per la gara di mercoledì contro il Liverpool

Sono ricomparsi i biglietti dei settori superiori dello stadio Maradona per la gara di mercoledì contro il Liverpool per l'esordio in Champions League. Fino a pochi minuti fa ne restavano pochi solo delle curve inferiori, ora su Ticketone è tornata la fila virtuale - che dura pochi minuti - e ci sono disponibilità anche per curve e distinti superiori. Probabilmente è stato scelto di utilizzare alcuni posti che erano stati riservati al mini-abbonamento.