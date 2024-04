FOTO - Striscione a Dortmund: "Padova e Palermo vergogna d'Italia". C'entra il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Sabato in Bundesliga si è giocata la partita tra Borussia Dortmund e Stoccarda, vinta da questi ultimi con il punteggio di 0-1. La vera notizia che sta facendo rumore anche in Italia, però, riguarda uno striscione esposto dai tifosi di casa nella Sudtribune. Nel corso del match si è infatti visto uno stendardo con sopra scritto: "Avanti ultras di Catania. Padova e Palermo vergogna d'Italia". Ma perché fino a Dortmund si sono preoccupati di citare tre squadre delle quali due giocano in Serie C e l'altra in B?

C'entrano degli intrecci legati al tifo e ai gemellaggi. I tifosi del Dortmund, infatti, sono gemellati con la Curva A del Napoli, che a sua volta ha un legame storico con il Catania. E da qui parte lo striscione, diretto in prima battuta ai sostenitori del Padova, con cui si sono registrati problemi di ordine pubblico durante le finali di Coppa Italia di Serie C. A loro volta i sostenitori dei veneti biancoscudati condividono un gemellaggio con quelli del Palermo, storici rivali del Catania già di loro.

E non è l'unico episodio del fine settimana a collegare tifosi di Bundesliga a realtà delle serie inferiori nostrane. Ieri durante Colonia-Bochum i tifosi di casa hanno esposto uno striscione di sostegno per il Centro Storico Lebowski, realtà della provincia di Firenze che domani giocherà la finale di Coppa Italia Promozione.