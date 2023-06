FOTO - Striscione per Spalletti a Castel Volturno: "Prima di tutto grazie mister!"

Luciano Spalletti andrà via, ormai è certo, ma resterà per sempre nel cuore dei tifosi del Napoli per aver vinto il terzo Scudetto della storia del club

Luciano Spalletti andrà via, ormai è certo, ma resterà per sempre nel cuore dei tifosi del Napoli per aver vinto il terzo Scudetto della storia del club. Oggi a Castel Volturno, all'esterno del Training Center, è comparso uno striscione per l'allenatore azzurro: "Prima di tutto grazie mister".