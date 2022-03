FOTO - Tapiro d'Oro gigante per il ct Mancini: "Più che meritato, ma io non mollo"

Doppio Tapiro d'Oro per il ct dell'Italia Roberto Mancini, che nella giornata di oggi ha ricevuto un premio classico, l'ottavo della carriera

© foto di Raimondo De Magistris

Doppio Tapiro d'Oro per il ct dell'Italia Roberto Mancini, che nella giornata di oggi ha ricevuto un premio classico, l'ottavo della carriera, e poi uno in versione extra large all'interno del Centro Tecnico di Coverciano. Queste le sue parole a Striscia la Notizia: "Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale".