FOTO - Tutto pronto a Dimaro: in piazza spunta il logo dipinto del Napoli

Novità in Piazza Madonna della Pace: un grande logo del Napoli è stato disegnato sull’asfalto.

Tutto pronto a Dimaro-Folgarida per l'arrivo della comitiva azzurra in Trentino di venerdì 8 luglio. Novità in Piazza Madonna della Pace: un grande logo del Napoli – una grande N bianca collocato in un cerchio azzurro, contornato da una corona bianca – è stato disegnato sull’asfalto. L’omaggio, preparato dalla Val di Sole ai tifosi della squadra partenopea che dal prossimo fine settimana torneranno ad affollare questa località montana del Trentino occidentale, è stato realizzato sul vialetto che porta al Teatro Comunale. In quella sede si terranno le conferenze stampa di Mister Spalletti ad inizio e fine ritiro. Altro logo anche al palco dove è previsto nella serata di sabato 16 luglio la presenza della squadra nell’ambito dell’evento DJ contest. Di seguito la foto.