FOTO - Via le pettorine di Spalletti: oggi è spuntata una nuova frase

Due anni fa Spalletti arrivò a Napoli e fece scrivere dietro le pettorine "sarò con te e tu non devi mollare", con Garcia naturalmente cambia la frase. Quella nuova, svelata dalle pettorine presenti a Castel di Sangro, è la seguente: "A new era, from Napoli to the world", uno slogan legato al marketing - gia mostrato alla presentazione delle nuove maglie - e alla crescita del brand Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Ecco la foto: