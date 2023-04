FOTO-VIDEO - Salernitana, mille tifosi a caricare la squadra prima della partenza: "Ci devi credere!"

La Salernitana non ci sta a fare da sparring partner, il suo popolo suona la carica, vogliono che la squadra guasti la festa del Napoli. Cossì in mattinata circa mille tifosi granata si sono radunati davanti all'hotel del raduno, prima della partenza per Napoli, con un appello a sostenere i calciatori allo stesso modo quando rientreranno da Napoli anche in caso di sconfitta. Di seguito il video di Tuttosalernitana.com.