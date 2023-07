FOTOGALLERY - A Dimaro assalto allo store e Valentina DL protagonista con foto e autografi

Presente, come ieri, anche Valentina De Laurentiis, sempre sorridente e disponibile con i tifosi per foto ed autografi sulla nuova maglia

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito e Francesco Carbone

Atmosfera fantastica a Dimaro per il Napoli Campione d'Italia. Già prima dell'allenamento mattutino erano in tantissimi in fila per l'ingresso allo store o per la foto con la Coppa. Presente, come ieri, anche Valentina De Laurentiis, sempre sorridente e disponibile con i tifosi per foto ed autografi sulla nuova maglia che è ovviamente super-richiesta. Di seguito alcuni scatti dei nostri inviati