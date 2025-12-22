Foto

Fotogallery dal campo: il Napoli è SuperCampione, le immagini più belle di Tuttonapoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:13
di Davide Baratto

Il Napoli chiude in bellezza l'anno solare 2025 vincendo il secondo trofeo: dopo lo Scudetto, gli azzurri si laureano SuperCampioni d'Italia battendo per 2-0 il Bologna in finale di Supercoppa. Dalle esultanze degli azzurri alla grande premiazione inscenata al King Saud University Stadium: rivivi il meglio della partita con la nostra fotogallery di seguito.

