FOTOGALLERY - Il Napoli vince ancora in goleada: le immagini più belle del 4-1 alla Cremonese

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Settima vittoria in campionato per il Napoli, che batte 4-1 la Cremonese e se ne va, capolista solitaria in partita. Successo sofferto, più di quanto non dica il risultato finale, deciso soprattutto dalla rete di Simeone nel secondo tempo. Di seguito le immagini più belle della gara.