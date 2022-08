FOTOGALLERY - Kvaratskhelia segna ed esulta col "Night, night" della stella Nba Curry

Gol e assist all'esordio per Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano del Napoli ha segnato a Verona il suo primo gol in Serie A e per festeggiarlo ha imitato la celebre esultanza di Stephen Curry. La stella Nba nelle ultime Finals contro Boston ha esultato in questo modo nei finali di partita quando ormai per gli avversari non c'era più niente da fare considerando punti di svantaggio e secondi da giocare, diventato subito "night night" per mandare a dormire gli avversari sconfitti. E Kvatskhelia è un grande tifoso di Curry oltre che dei fenomenali Golden State Warriors