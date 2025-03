"Fra i due litiganti....": l'Atalanta in campo prima di Napoli-Inter per essere la terza incomoda

Un sabato da campioni. Quest'oggi gli occhi saranno tutti puntati in alto, verso la vetta della classifica. Nella giornata in cui Napoli e Inter si affronteranno sul prato del "Maradona" per giocarsi la testa e la possibile fuga verso lo scudetto, c'è un'altra partita che può valere molto. Ovvero quella che vedrà impegnata l'Atalanta al Gewiss Stadium contro il Venezia. Una sorta di testacoda che vedrà impegnata la terza forza della nostra Serie A e la penultima squadra capace di mettere in difficoltà una settimana fa la Lazio di Marco Baroni.

Fra i due litiganti...

E proprio la sfida che si giocherà in quel di Bergamo che i tifosi partenopei e nerazzurri osserveranno con molta attenzione. Fra le due contendenti, i due litiganti, potrebbe approfittarne proprio il team di Gasperini, scrivono quest'oggi i colleghi di Tmw. Nel caso in cui la Dea dovesse far sua la sfida aggancerebbe momentaneamente la squadra di Simone Inzaghi a quota 57 punti diventando di fatto una "terza incomoda" specialmente nel caso in cui uscisse dal "Maradona" il segno X.