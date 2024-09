Ufficiale Francia, Griezmann annuncia il ritiro dalla nazionale

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il vice-capitano della nazionale francese e campione del mondo 2018 Antoine Griezmann ha annunciato il ritiro dalla nazionale sul suo account X, "con il cuore pieno di ricordi".

"Chiudo questo capitolo della mia vita", ha scritto "Grizi" (137 presenze, 44 gol), 33 anni. "È con profonda emozione che annuncio il mio ritiro da giocatore della Francia, dopo dieci anni incredibili", ha detto Griezmann nel video che accompagna il messaggio. "Oggi è giunto il momento per me di voltare pagina e lasciare spazio alla nuova generazione", aggiunge in questo montaggio di poco meno di due minuti che mostra i suoi grandi momenti con la maglia dei 'Le Bleus': la vittoria della Coppa del mondo in Russia, le sue celebrazioni di Euro-2016, dove ha segnato 6 gol e perso in finale, o le lacrime dei quarti di finale dei Mondiali 2014 persi contro la Germania. (ANSA).