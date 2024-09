Francia-Italia, ultime di formazione: due azzurri titolari, scelta la coppia d'attacco

L'Italia questa sera tornerà in campo. Lo farà al Parco dei Principi, a Parigi, contro una Francia che al pari degli azzurri ha iniziato un profondo rinnovamento dopo un Europeo che ha visto i transalpini arrendersi in semifinale contro la Spagna. A partire dalle 20.45 andrà in scena la prima partita della fase a gironi della quarta edizione della Nations League. L'Italia da sempre in Lega A è nel gruppo 2, insieme anche a Belgio e Israele.

Luciano Spalletti riparte dal modulo, da quel 3-5-2 che in Germania è stato utilizzato solo per la partita contro la Croazia. In difesa davanti a Donnarumma ci sarà una linea a tre composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, in mezzo al campo Ricci giocherà da mediano con Frattesi e Tonali a supportarlo. Ballottaggio sulla fascia destra tra Cambiaso e Bellanova, mentre a sinistra è certo di una maglia Dimarco. Raspadori e Retegui formeranno la coppia d'attacco. A riportarlo è TMW.