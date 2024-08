Frosinone-Pisa, le formazioni ufficiali: Ambrosino subito titolare

Primo impegno ufficiale della stagione per Frosinone e Pisa, che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie B ma si affronteranno oggi al 'Benito Stirpe' in occasione del match valevole per i 32esimi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa: gara a eliminazione diretta, con eventuali supplementari e rigori, che prenderà il via alle ore 18:00. La vincente delle due formazioni, affronterà il Cesena al turno successivo.

Esordio sulle rispettive panchine anche per i due tecnici, che schierano uno speculare 3-4-2-1, con Cuni da un lato in attacco e Bonfanti dall'altro. Inzaghi rimpiazza l'infortunato Esteves con Tourè, mentre sul fronte ciociaro ecco dal 1' sia Cichella che Garritano.

Di seguito le formazioni ufficiali:

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Cittadini, Monterisi, Marchizza; Kvernadze, Cichella, Gelli, Garritano; Ghedjemis, Ambrosino; Cuni. All: Vivarini

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Jevsenak, Marin, Beruatto; Moreo, Tramonti; Bonfanti. All: Inzaghi.