Fu vicino al Napoli, Fred segna e scoppia in lacrime: tra una settimana si ritira

Frederico Chaves Guedes (27), meglio noto come Fred, attaccante della Fluminense è pronto a dare l'addio al calcio giocato (tra una settimana appenderà gli scarpini al chiodo). Il brasiliano, che nell'estate del 2010 fu vicino ad indossare la maglia del Napoli, ha giocato ieri la sua ultima partita della carriera al Maracanà davanti ai suoi tifosi. Grande emozione e lacrime per l'ex Lione, che all'83', con la sua squadra avanti 3-0 sul Corinthians, è entrato in campo segnando la quarta rete (199° gol con la maglia della Tricolor).