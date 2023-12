Funerali Juliano: grande commozione, presente anche ADL

Tanta commozione per i funerali a Chiaia questa mattina di Antonio Juliano, scomparso ieri all'età di 80 anni

Tra i presenti anche Ferlaino e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con Nicola Lombardo, responsabile della SSC Napoli, oltre a diversi ex compagni e amici come Montefusco e Canè. Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Totonno, ex capitano azzurro, tre Mondiali con l'Italia, dirigente in azzurro, un napoletano vero, un signore del calcio.