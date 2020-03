Furia Ancelotti: al 93' il Var annulla il gol-vittoria e viene espulso per proteste

Finisce 1-1 la gara tra Everton e Manchester United in Premier League. I padroni di casa si portano in vantaggio con il solito Calvert-Lewin al 3'. La squadra di Solskjaer non ci sta e trova il pari alla mezz'ora con il gol di Bruno Fernandes. Nel secondo tempo, la squadra di Ancelotti sfiora più volte il gol e al 93' arriva prima la gioia e poi la beffa: Calvert Lewin segna, ma il var annulla mandando su tutte le furie Ancelotti che viene espulso. Finisce 1-1 a Goodison Park.