Furto auto Politano, Repubblica: cresce timore di matrice malavitosa! Sarà aumentata sicurezza

Dopo David Neres e Juan Jesus, anche Matteo Politano è stato vittima di una brutta disavventura. A Posillipo è stata rubata l'auto, una Smart, all'esterno azzurro. E ora cresce il timore di una matrice malavitosa. A scriverlo è l'edizione online de La Repubblica: "Le indagini sono appena scattate ed è presto per ipotizzare una matrice comune con il furto dell'orologio di cui era rimasto vittima il 31 agosto David Neres e il danneggiamento del Suv di Juan Jesus, avvenuto martedì notte. Di sicuro sarà però alzata la guardia e aumenteranno le misure di sicurezza intorno alla squadra, che stava vivendo grazie al primato solitario in classifica un momento di grande allegria e serenità. C'è quindi un motivo di preoccupazione in più anche per Antonio Conte. Toccherà agli inquirenti stabilire se intorno alla capolista si sta creando un clima pericoloso.

Prima Neres, poi Juan Jesus e ora Politano. Tre indizi rischiano di diventare una prova e avanza giocoforza il timore che i giocatori del Napoli possano essere finiti nel mirino della malavita. Ma al momento sono solo supposizioni ed è possibile che si tratti invece di un caso. In ogni caso però si tratta di una turbativa per gli azzurri, costretti a fronteggiare fuori dal campo una inattesa minaccia in più".