Gaetano è stato più fortunato di Maggio: sui social corre il paragone

Ancelotti prima di salutare Napoli ha permesso a Gianluca Gaetano, classe 2000, di esordire in Champions League. Un momento che il centrocampista azzurro, stellina del settore giovanile, ricorderà per tutta la vita. Venti minuti contro il Genk per il talento di Cimitile che ora sogna di trovare maggior spazio anche in campionato.

Sui social molti tifosi si sono complimentati con Ancelotti facendo il paragone con quanto non accadde con Sarri all'ultima giornata col Crotone. Gara inutile, Napoli in vantaggio, classifica ormai definita. In panchina c'era Maggio che avrebbe lasciato Napoli. Tutti speravano nel suo ingresso in campo. Sarri non accontentò i tifosi. Maggio restò a margine della gara per tutti i novanta minuti ma con grande signorilità non ha mai detto una parola contro Sarri per l'ingresso in campo negatogli. Ancelotti (non) come Sarri. Per fortuna di Gaetano.