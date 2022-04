Gianluca Gaetano ha steso l'Alessandria con un super gol, il quinto con la Cremonese, all'attivo anche quattro assist, stagione straordinaria

Gianluca Gaetano ha steso l'Alessandria con un super gol, il quinto con la Cremonese, all'attivo anche quattro assist, stagione straordinaria del centrocampista classe 2000 di proprietà del Napoli che sogna la promozione con la capolista. Gaetano è un altro Zanoli, un altro ex giovane pronto ad emergere col Napoli, ha anche più esperienza del terzino, è un anno più grande, non deve per forza diventare titolare del Napoli del futuro ma in rosa ci può stare, il grande salto sembra ad un passo, serve coraggio per puntarci. Ha mostrato qualità per meritare vetrina. Magari dopo aver disputato la prima stagione di A con la Cremonese.