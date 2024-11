Ufficiale Galatasaray, Icardi shock: rottura del crociato e stagione finita

vedi letture

Che tegola per il Galatasaray. Dopo un ottimo inizio di stagione con 6 gol e 3 assist in 14 partite, Mauro Icardi è costretto ad alzare bandiera bianca e rinunciare al resto della stagione. L'attaccante argentino di 31 anni si è infortunato durante la partita di Europa League contro il Tottenham (3-2) e pochi istanti fa il club turco ha reso noto il risultato degli esami strumentali che danno la peggiore delle notizie: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

L'accaduto

Durante la partita valida per il quarto turno di Europa League contro il Tottenham, il centravanti argentino, ex Inter e PSG, è stato costretto ad abbandonare il campo. Finito a terra dopo aver avvertito un dolore forte al ginocchio, non è riuscito più a rialzarsi ed è dovuto intervenire lo staff medico della squadra turca per soccorrerlo in barella. Sostituito all'83esimo minuto, dopo appena due minuti lo ha sostituito Batshuayi.

L'esito degli esami

"Al nostro calciatore Mauro Icardi, infortunatosi nella partita contro il Tottenham nella quarta settimana di UEFA Europa League, è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e un danno al menisco negli esami di risonanza magnetica eseguiti presso il nostro ospedale sponsor Medicana. Il nostro giocatore, per il quale è previsto un intervento chirurgico, ha iniziato la riabilitazione prima dell'operazione".