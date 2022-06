Galles-Belgio, le formazioni ufficiali: fuori Mertens, è infortunato

Dries Mertens non figura tra i convocati del match.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Galles-Belgio, terza giornata di Nations League, Lega A. Dries Mertens non figura tra i convocati del match. Come riporta il portale belga Soir.be, l'attaccante del Napoli, non al meglio per un problema fisico, non aveva svolto l'allenamento di rifinitura di ieri.

GALLES (4-4-2): Hennessey; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Wilson, Ampadu, Allen, Williams; Bale, James. CT: Rob Page.

BELGIO (3-4-3): Casteels; Dendoncker, Boyata, Theate; Meunier, Tielemans, Witsel, Trossard; De Bruyne, Batshuayi, Carrasco. CT: Roberto Martinez.