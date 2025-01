Gara folle al Mestalla: rosso a Vinicius e rigore fallito, poi il Real la ribalta al 95'

vedi letture

È andata in scena una partita folle al Mestalla. Un primo tempo relativamente tranquillo vede il Valencia andare in vantaggio con la rete di Hugo Duro, ma è nella ripresa che accade la qualunque. Prima Bellingham sbaglia un rigore al 55esimo, cinque minuti più tardi viene annullato un gol a Mbappé dal Var e come se non bastasse all'80esimo Vinicius Jr viene espulso.

Una gara che sembrava ormai indirizzata, ma è qui che subentra del clamoroso: in inferiorità numerica, i Blancos prima la pareggiano con Modric (85') e nel recupero trovano persino la forza di rimontarla con Bellingham (95'). Tre punti fondamentali strappati da Carlo Ancelotti, che chiude in bellezza il girone d'andata e si porta in testa alla classifica a +5 sul Barcellona e +2 sull'Atletico Madrid (che ha una partita in meno).

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).