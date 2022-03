Gara inutile con la Turchia, Verratti lascia ritiro e potrebbero esserci altre defezioni

Marco Verratti ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale. Il centrocampista del PSG ha fatto rientro a Parigi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Verratti ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale. Il centrocampista del PSG ha fatto rientro a Parigi e non sarà quindi a disposizione di Mancini per la sfida di martedì contro la Turchia: nel pomeriggio a Coverciano prevista una sessione di allenamento, poi verranno rese note eventuali nuove defezioni per la sfida di Konya, città che il gruppo azzurro raggiungerà domani in serata.